ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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ヴィリ・オルバン 47'ルシャレル・ヘールトルイダ 58'生駒ロイス・オペンダ 79'
堂安律 15'
(HT 0-1) (終了 3-1)

RBライプツィヒ 対 SCフライブルク結果＆スタッツ,