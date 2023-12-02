ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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生駒ロイス・オペンダ 29' (pk)ユスフ・ポウルセン 44'
ベネディクト・ジンバー 45' + 2'
(HT 2-1) (終了 2-1)

RBライプツィヒ 対 FCハイデンハイム結果＆スタッツ,