ブンデスリーガ
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4 - 1
終了
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生駒ロイス・オペンダ 23'ベンヤミン・シェスコ 45' + 2'モハメド・シマカン 46'クリストフ・バウムガルトナー 80'
ジェイドン・サンチョ 20'
(HT 2-1) (終了 4-1)

RBライプツィヒ 対 ボルシア・ドルトムント結果＆スタッツ,