ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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ベンヤミン・シェスコ 19'生駒ロイス・オペンダ 51'
N. Brown 40'
(HT 1-1) (終了 2-1)

RBライプツィヒ 対 フランクフルト結果＆スタッツ,