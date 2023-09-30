ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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生駒ロイス・オペンダ 20'カステッロ・ルーケバ 26'
ハリーケイン 57' (pk)リロイ・サネ 70'
(HT 2-0) (終了 2-2)

RBライプツィヒ 対 バイエルン結果＆スタッツ,