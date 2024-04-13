ブンデスリーガ
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3 - 0
終了
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ダニ・オルモ 13'ベンヤミン・シェスコ 68'生駒ロイス・オペンダ 82'
(HT 1-0) (終了 3-0)

RBライプツィヒ 対 ヴォルフスブルク結果＆スタッツ,