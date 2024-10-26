エールディビジ
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6 - 0
終了
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リカルド・ペピ 9', 58'ノア・ラング 40'マリク・ティルマン 50'ヤスパーシェンデラー 71' (og)ヨハン・バカヨコ 89'
(HT 2-0) (終了 6-0)

PSVアイントホーフェン 対 ズヴォレ結果＆スタッツ,