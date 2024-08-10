エールディビジ
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5 - 1
終了
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ヨハン・バカヨコ 9'イェルディ・スコーテン 28'マリク・ティルマン 37'イルビング・ロサノ 72', 79'
リチャード・ファン・デル・ヴェンヌ 77'
(HT 3-0) (終了 5-1)

PSVアイントホーフェン 対 ヴァールヴァイク結果＆スタッツ,