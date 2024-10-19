エールディビジ
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3 - 0
終了
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ヴィトー・ファン・クルーイ 3', 65'ブラム・ヌイティンク 53'
(HT 1-0) (終了 3-0)

NECナイメヘン 対 SCヘーレンフェーン結果＆スタッツ,