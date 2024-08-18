エールディビジ
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
マシュー・ガーベット 58'ヤン・ヴァン・デン・バーグ 90' + 1'
Jorrel Hato 63'
(HT 0-0) (終了 2-1)

NACブレダ 対 アヤックス結果＆スタッツ,