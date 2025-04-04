ジュピラー･プロリーグ
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5 - 2
終了
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ニコラストーム 10'ライオン・ラウバーバッハ 14', 56'ロブ・スクーフス 21', 42'
B. Nsimba 59'モハメド・ベルテ 90'
(HT 4-0) (終了 5-2)

KVメヘレン 対 FCVデンダーEH結果＆スタッツ,