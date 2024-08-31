ジュピラー･プロリーグ
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5 - 2
終了
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ニコラストーム 11', 45'ケリム・ムラブティ 39' (pk)ロブ・スクーフス 57'ベニト・ラマン 79'
ダーン・ヘイマンス 33' (pk)パフェ・ギアゴン 40'
(HT 3-2) (終了 5-2)

KVメヘレン 対 シャルルロワ結果＆スタッツ,