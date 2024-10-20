ジュピラー･プロリーグ
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3 - 0
終了
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ライオン・ラウバーバッハ 45' + 4'B. Bafdili 48'ダーム・フロン 55'
(HT 1-0) (終了 3-0)

KVメヘレン 対 コルトレイク結果＆スタッツ,