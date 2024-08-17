ジュピラー･プロリーグ
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1 - 3
終了
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ライオン・ラウバーバッハ 23'
ルドビク・アウグスティンソン 42'フランシス・アムズ 45' + 5'Theo Leoni 90'
(HT 1-2) (終了 1-3)

KVメヘレン 対 アンデルレヒト結果＆スタッツ,