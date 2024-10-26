ジュピラー･プロリーグ
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2 - 5
終了
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ダーム・フロン 82' (og)R. Oratmangoen 90' + 6'
パトリック・プフリュッケ 53'ニコラストーム 60'R. Belghali 90' + 1'G. Hairemans 90' + 4'ベニト・ラマン 90' + 7'
(HT 0-0) (終了 2-5)

FCVデンダーEH 対 KVメヘレン結果＆スタッツ,