ジュピラー･プロリーグ
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1 - 1
終了
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モハメド・ベルテ 42'
アンドレアス・ホウントンジ 25'
(HT 1-1) (終了 1-1)

FCVデンダーEH 対 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ･ﾘｴｰｼﾞｭ結果＆スタッツ,