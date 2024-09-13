ジュピラー･プロリーグ
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0 - 2
終了
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S. Benjdida 8' (pk)アンディ・ゼキリ 64'
(HT 0-1) (終了 0-2)

FCVデンダーEH 対 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ･ﾘｴｰｼﾞｭ結果＆スタッツ,