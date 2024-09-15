リガポルトガル
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2 - 1
終了
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ウェンダーソンガレーノ 48' (pk)S. Omorodion 75'
トマネ 51'
(HT 0-0) (終了 2-1)

FCポルト 対 SCファレンセ結果＆スタッツ,