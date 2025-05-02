リガポルトガル
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3 - 1
終了
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フランシスコ・モウラ 40'S. Aghehowa 70' (pk), 79'
Yan Lincon 31'
(HT 1-1) (終了 3-1)

FCポルト 対 モレイレンセ結果＆スタッツ,