リガポルトガル
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4 - 0
終了
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S. Aghehowa 31', 88'ニコ・ゴンサレス 55'R. Mora 59'
(HT 1-0) (終了 4-0)

FCポルト 対 ボアヴィスタ結果＆スタッツ,