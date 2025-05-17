リガポルトガル
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3 - 0
終了
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フランシスコ・モウラ 1'S. Aghehowa 69' (pk)R. Mora 83'
(HT 1-0) (終了 3-0)

FCポルト 対 ナシオナル結果＆スタッツ,