ブンデスリーガ
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4 - 1
終了
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エレン・ディンクチ 16', 22'ケビンセッサ 36'Jan-Niklas Beste 78'
ステファン・ティッゲス 64'
(HT 3-0) (終了 4-1)

FCハイデンハイム 対 FCケルン結果＆スタッツ,