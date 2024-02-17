ブンデスリーガ
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1 - 2
終了
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ティム・クラインディエンスト 87'
ジェレミー・フリンポン 45' + 2'アミン・アドリ 81'
(HT 0-1) (終了 1-2)

FCハイデンハイム 対 レバークーゼン結果＆スタッツ,