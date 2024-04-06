ブンデスリーガ
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3 - 2
終了
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ケビンセッサ 50'ティム・クラインディエンスト 51', 79'
ハリーケイン 38'セルジュ・ニャブリ 45'
(HT 0-2) (終了 3-2)

FCハイデンハイム 対 バイエルン結果＆スタッツ,