ブンデスリーガ
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3 - 2
終了
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Jan Schoeppner 42'パトリック・マインカ 69', 71'
ティム・スカルケ 52'レナード・マロニー 60' (og)
(HT 1-0) (終了 3-2)

FCハイデンハイム 対 ダルムシュタット結果＆スタッツ,