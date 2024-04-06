ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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ステファン・ティッゲス 90' + 1'ジャン・ルカ・ヴァルトシュミット 90' + 2'
フェリックス・パスラック 53'
(HT 0-0) (終了 2-1)

FCケルン 対 ボーフム結果＆スタッツ,