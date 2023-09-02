ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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Dion Drena Beljo 35'エルメディン・デミロビッチ 62'
浅野拓磨 45' + 3', 64'
(HT 1-1) (終了 2-2)

FCアウクスブルク 対 ボーフム結果＆スタッツ,