ブンデスリーガ
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4 - 4
終了
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エルビス・レクスベカイ 29'マクシミリアンバウアー 41'スヴェン・ミケル 45' + 7' (pk)ルーベン・バルガス 76'
板倉滉 13'トマーシュ・チュワンカラ 27', 90' + 7' (pk)Nathan N'Goumou 37'
(HT 3-3) (終了 4-4)

FCアウクスブルク 対 ボルシアMG結果＆スタッツ,