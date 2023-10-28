ブンデスリーガ
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3 - 2
終了
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フィリップ・ティーツ 17'セバスチャン・ボルナウ 79' (og)Arne Engels 81'
ヨナス・ウィンド 35'ロヴロ・マイェル 45' (pk)
(HT 1-2) (終了 3-2)

FCアウクスブルク 対 ヴォルフスブルク結果＆スタッツ,