AFCチャンピオンズリーグ1
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1 - 3
終了
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イゴール・セルゲーエフ 69'
ジャクラパン・プライスワン 20' (og)グスタフ・ルートヴィヒソン 27'イ・ミョンジェ 62'
(HT 0-2) (終了 1-3)

BGパトゥムユナイテッド 対 蔚山現代結果＆スタッツ,