AFCチャンピオンズリーグ1
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2 - 4
終了
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イゴール・セルゲーエフ 45' + 1'ヴィクトル・マドゾ 82' (pk)
遠野大弥 14'橘田健人 52'マルチーニョ 68'大南拓磨 77'
(HT 1-1) (終了 2-4)

BGパトゥムユナイテッド 対 川崎フロンターレ結果＆スタッツ,