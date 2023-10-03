AFCチャンピオンズリーグ1
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2 - 4
終了
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ヴィクトル・マドゾ 5' (pk), 55'
アリフ・アイマン 6', 78'ベルグソン 14'フアン・ムニス 53'
(HT 1-2) (終了 2-4)

BGパトゥムユナイテッド 対 ジョホールダルルタジムFC結果＆スタッツ,