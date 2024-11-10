エールディビジ
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1 - 2
終了
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M. Meerdink 63'
キアン・ファーセン 37'シセサンドラ 41'
(HT 0-2) (終了 1-2)

AZアルクマール 対 ヴィレムII結果＆スタッツ,