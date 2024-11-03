リガポルトガル
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2 - 3
終了
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バスコロペス 6'B. Akinsola 30'
O. Aranda 14'ギル・ディアス 17', 77'
(HT 2-2) (終了 2-3)

AVS Futebol SAD 対 ファマリカン結果＆スタッツ,