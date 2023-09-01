セリエ A
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1 - 2
終了
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レオナルド・スピナゾラ 90' + 2'
オリヴィエ・ジルー 9' (pk)ラファエル・レオン 48'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ASローマ 対 ACミラン結果＆スタッツ,