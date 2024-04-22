セリエ A
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1 - 3
終了
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サルダル・アズムン 56'
Oussama El Azzouzi 14'ジョシュア・ザークジー 45'アレクシスサレマエカーズ 65'
(HT 0-2) (終了 1-3)

ASローマ 対 ボローニャ結果＆スタッツ,