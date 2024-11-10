セリエ A
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2 - 3
終了
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ステファン・エル・シャーラウィ 63', 82'
サンティアゴカストロ 25'リッカルド・オルソリーニ 66'イェスパーカールソン 77'
(HT 0-1) (終了 2-3)

ASローマ 対 ボローニャ結果＆スタッツ,