コッパ・イタリア
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2 - 1
終了
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ロメル・ルカク 77'パウロ・ディバラ 85' (pk)
フランクツァジュウト 37'
(HT 0-1) (終了 2-1)

ASローマ 対 クレモネーゼ結果＆スタッツ,