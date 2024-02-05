セリエ A
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4 - 0
終了
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ロレンツォ・ペレグリーニ 2'パウロ・ディバラ 23', 51' (pk)Dean Huijsen 59'
(HT 2-0) (終了 4-0)

ASローマ 対 カリアリ結果＆スタッツ,