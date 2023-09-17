セリエ A
team-logo
7 - 0
終了
team-logo
パウロ・ディバラ 2' (pk), 55'レナトサンチェス 8'アルベルト・グラッシ 35' (og)ブライアン・クリスタンテ 80'ロメル・ルカク 82'ジャンルカ・マンチーニ 86'
(HT 3-0) (終了 7-0)

ASローマ 対 エンポリ結果＆スタッツ,