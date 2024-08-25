セリエ A
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1 - 2
終了
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エルドル・ショムロドフ 80'
エマニュエル・クォーツシン・ギャシ 45'ロレンツォ・コロンボ 61' (pk)
(HT 0-1) (終了 1-2)

ASローマ 対 エンポリ結果＆スタッツ,