セリエ A
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3 - 0
終了
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アルテム・ドフビク 19'パウロ・ディバラ 49' (pk)T. Baldanzi 70'
(HT 1-0) (終了 3-0)

ASローマ 対 ウディネーゼ結果＆スタッツ,