セリエ A
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2 - 4
終了
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ジャンルカ・マンチーニ 28'ステファン・エル・シャーラウィ 44'
フランチェスコ・アチェルビ 17'マーカス・テュラム 49'アンジェリーノ 56' (og)アレッサンドロ・バストーニ 90' + 3'
(HT 2-1) (終了 2-4)

ASローマ 対 インテル結果＆スタッツ,