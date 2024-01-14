セリエ A
team-logo
3 - 1
終了
team-logo
ヤシン・アドリ 11'オリヴィエ・ジルー 56'テオ・エルナンデス 84'
レアンドロ・ダニエル・パレデス 69' (pk)
(HT 1-0) (終了 3-1)

ACミラン 対 ASローマ結果＆スタッツ,