セリエ A
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3 - 0
終了
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タイアニ・ラインデルス 3'Jan-Carlo Simic 41'ノア・オカフォー 76'
(HT 2-0) (終了 3-0)

ACミラン 対 モンツァ結果＆スタッツ,