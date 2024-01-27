セリエ A
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2 - 2
終了
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ルーベンロフタス-チーク 45', 83'
ジョシュア・ザークジー 29'リッカルド・オルソリーニ 90' + 2' (pk)
(HT 1-1) (終了 2-2)

ACミラン 対 ボローニャ結果＆スタッツ,