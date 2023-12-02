セリエ A
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3 - 1
終了
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ルカ・ヨヴィッチ 43'クリスチャンプリシッチ 50'フィカヨ・トモリ 74'
マルコ・ブレシャニーニ 82'
(HT 1-0) (終了 3-1)

ACミラン 対 フロジノーネ結果＆スタッツ,