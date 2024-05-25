セリエ A
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3 - 3
終了
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ラファエル・レオン 22'オリヴィエ・ジルー 27'ダヴィデ・カラブリア 77'
シミー 64', 89'ジュニア・サンビア 87'
(HT 2-0) (終了 3-3)

ACミラン 対 サレルニターナ結果＆スタッツ,