コッパ・イタリア
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4 - 1
終了
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ルカ・ヨヴィッチ 29', 42'チャカ・トラオレ 50'ラファエル・レオン 90' + 1'
Paulo Azzi 87'
(HT 2-0) (終了 4-1)

ACミラン 対 カリアリ結果＆スタッツ,