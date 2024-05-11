セリエ A
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5 - 1
終了
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イスマエル・ベナサー 35'クリスチャンプリシッチ 59', 86'タイアニ・ラインデルス 74'ラファエル・レオン 83'
ナイタン・ナンデス 63'
(HT 1-0) (終了 5-1)

ACミラン 対 カリアリ結果＆スタッツ,